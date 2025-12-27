Уряд дозволив продавати безрецептурні ліки на АЗС

Кабінет міністрів України своїм рішенням визначив, що продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна на основі ліцензії та за наявності низки умов. Про це Міністерство охорони здоров’я поінформувало у Фейсбуці.

До цих умов належать: дотримання умов зберігання ліків; приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків; облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.

„Дозволена також торгівля безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків”, – додали у МОЗ.

Як пояснили в міністерстві, метою цих змін є знизити ціни на безрецептурні ліки і зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні.

„До того ж мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання”, – заявили в установі.

Орім цього уряд встановив порядок надання маркетингових послуг.

„Виробники і імпортери ліків можуть отримувати такі послуги від аптек виключно добровільно – ініціювати або вимагати їх як обов’язкову умову співпраці заборонено. Йдеться про прозорі інструменти просування препаратів у місцях продажу без впливу на склад, якість чи ціну лікарських засобів”, – поінформували у МОЗ.

Як зазначається, це рішення створює рівні умови конкуренції для виробників, насамперед українських, і дозволяє легально та прозоро просувати доступніші за ціною препарати, які раніше часто були менш помітними для споживачів.

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що при цьому запуск Нацкаталогу цін унеможливлює використання маркетингу як інструменту прихованого підвищення вартості ліків.

„Задекларовані ціни є фіксованими, а просування стає механізмом інформування та підвищення доступності для пацієнтів”, – пояснили в міністерстві.

Укрінформ