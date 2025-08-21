Ушанування пам’яті святого Іштвана в Косині

20 серпня у селі Косино відбулася урочиста церемонія покладання вінків на вшанування засновника угорської держави — короля святого Іштвана. Захід зібрав представників громадськості, дипломатів та вірян, які віддали шану постаті, що стала символом угорської національної ідентичності.

Організатором виступила громадська організація «Про Культура Субкарпатика» (ПКС), яка з 2015 року проводить масштабні святкові заходи з нагоди національного свята Угорщини. Спершу святкування відбувалися саме у селі Косино, а згодом перемістилися до Чома, де були доповнені релігійними елементами. Попри це, зв’язок із рідним селом залишився важливим. Через складну воєнну ситуацію проведення великого фестивалю цього року стало неможливим, тому організатори обмежилися символічною, але глибокою за змістом подією – покладанням вінків біля бюста святого Іштвана, встановленого у 2021 році за авторством скульптора Тібора Тюрі Торьока.

У своїй промові консул Угорщини в Берегові Дьєрдь Балог наголосив, що спадщина святого Іштвана не прив’язана до політичних систем, що змінюються, а ґрунтується на християнській вірі, моральних та етичних цінностях, які допомогли зберегти угорську націю впродовж сорока одного покоління.

«Існування угорської нації було б неможливим без цього духовного фундаменту. Обов’язок угорського уряду – зберігати та зміцнювати свідомість національної єдності за будь-яких обставин. Саме тому в Закарпатті забезпечено інституційну підтримку – від ясел до університетів», – підкреслив консул.

Шандор Берґгауер, проректор Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, відзначив, що 20 серпня є важливою духовною опорою для угорців.

«У житті завжди є виклики та труднощі, – сказав він. – Але історія угорського народу доводить, що ми здатні пережити лихоліття та знову відродитися».

Після офіційної частини присутні мали змогу насолодитися виступом Даніеля-Міклоша Сюлека — півфіналіста та лауреата спеціальної премії популярного музичного конкурсу «Віртуози».

Реформатський пастор Ференц Радванські звернувся до присутніх із духовним словом, попросивши Божого благословення для громади. У своїй промові він наголосив, що державотворення — це не одноразовий акт, а постійний процес формування прикладу, який необхідно знову і знову повторювати.

«Джерелом культури є культ – тобто живий зв’язок із Богом. Якщо культура втрачає цей зв’язок, вона руйнується і стає субкультурою. Але якщо вона вкорінена в духовності – тоді вона живильна й тривка», – зазначив пастор.



На завершення представники консульств Угорщини в Ужгороді та Берегові, інституту ім. Ракоці, організації ПКС, КМКС та ГО «Gravis – за розвиток с. Косино та регіону» поклали вінки до бюста короля Іштвана.

Урочистості доповнив виступ хору Реформатської громади с. Косино, що додав заходу особливої духовної атмосфери.

У другій половині дня святкування продовжилися в Чомі, де за ініціативи КМКС відбувся культурний захід, присвячений Дню святого Іштвана та угорської державності.

