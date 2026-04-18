Ужгород отримав гуманітарну допомогу від чеських партнерів – вантажівки Mercedes-Benz Atego та Fumo M30A, генератор, порошкові вогнегасники, автомобіль для Центру надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю «Дорога життя» передали сьогодні із Краю Височина. Делегацію, яка з робочим візитом приїхала на Закарпаття, очолив заступник гетьмана краю, заступник міського голови Їглави – міста-побратима Ужгорода – Їржі Покорни.

Також до області з черговою гуманітарною місією прибули Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Їржі Борцел, представники крайової влади, медичної сфери та благодійних організацій. Зокрема, голова благодійного фонду ViZa Зденек Кадлец, директор Муніципальних лісів Їглави Петр Онтолчик, директор лікарні Пельгржімов Радім Гошек, голова Комітету з питань розробки стратегічних проєктів, довкілля та МА 21, депутат Краю Височина Мартін Гіскі.

Допомогу передали через благодійний фонд «ВІЗА», який очолює Володимир Чубірко – депутат Закарпатської обласної ради, а вже звідти її спрямували громаді обласного центру.

Міський голова Богдан Андріїв подякував чеським партнерам за постійну підтримку Ужгорода та його жителів, наголосивши, що така допомога є надзвичайно важливою для громади, особливо в умовах повномасштабної війни.

Це не перша гуманітарна місія чеських друзів, і кожна з них – це ще один доказ міцного партнерства, взаємної підтримки та солідарності.

До слова, крім Ужгорода, допомогу із Краю Височина привезли і для соціальних закладів на Мукачівщині, Хустщині та Рахівщині.

