В Україні відзначають День Національної поліції

В Україні 4 липня відзначають День Національної поліції.



Як передає Укрінформ, свято встановлене згідно з указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97 — на честь події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.

До 2018 року свято відзначалося 4 серпня — у день підписання Президентом Закону „Про Національну поліцію”.

Це професійне свято правоохоронців, які щодня забезпечують громадську безпеку, захищають права людей та борються зі злочинністю.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність усім українським поліцейським, які дбають про державу і людей.

„Сьогодні важливо подякувати нашим поліцейським, які щодня служать заради безпеки України. Тим, хто захищає людей у наших містах і громадах, і тим, хто разом із Силами оборони боронить країну на фронті”, – підкреслив Президент.

За його словами, тисячі поліцейських виконують завдання у бойових бригадах, працюють у прифронтових громадах під постійними обстрілами, евакуюють людей, допомагають після російських ударів, документують воєнні злочини, розміновують території.

„І водночас наші поліцейські щодня розслідують тисячі злочинів, протидіють організованим злочинним групам, кіберзлочинності та наркозлочинності, складним шахрайським схемам”, – наголосив Зеленський.

Як заявив глава держави, „це щоденна робота, яка часто пов’язана з ризиком для життя, але без якої неможливо уявити безпеку нашої держави”.

„Дякую кожному й кожній за службу Україні. Вдячний всім українським поліцейським, які дбають про державу і наших людей”, – зауважив Зеленський.

ukrinform.ua

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