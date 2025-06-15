В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.

Повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Фейсбуці.

Сьогодні, 15 червня, у рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів.

Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також окремо подякували особовому складу Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими