В Україну повернули тіла 1000 загиблих

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 1000 загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

19 серпня відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

„На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках “тяжкопоранених і важкохворих” полонених на обмін, згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин”, – ідеться в повідомленні.

Як наголосили у Коордштабі, російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.

З числа повернених „на щиті” також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими