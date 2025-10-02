B Україну повернулися 185 військових і 20 цивільних

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими – додому повернулися 185 військових і 20 цивільних.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

«Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка», – зазначив Зеленський.

Він відзначив, що повернені воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС, більшість в полоні ще з 2022 року.

«Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо», – наголосив Президент.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в російській неволі з 2022 року. Частина з них обміняна згідно з домовленостями у Стамбулі, частина – в межах чергового, 69-го обміну.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 59 років.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

