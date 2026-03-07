В Україні створять цифровий реєстр військовослужбовців
Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців – єдиного цифрового джерела даних про військових.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Реєстр стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і цифрових послуг. Зокрема, військові зможуть користуватися сервісами через Армія+.
Що зміниться для військових та членів їхніх сімей після запуску реєстру:
- менше паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів і даних про себе;
- швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг – насамперед через Армія+;
- вищий рівень захисту персональних даних.
Що це дасть Збройним силам:
- єдине, повне та верифіковане джерело даних про військових;
- якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації;
- ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.
Що це означає для держави:
- узгодженість державних інформаційних систем;
- більше прозорості й точності в даних;
- ефективніше використання державних ресурсів.
- Порядок також визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них. Передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами.