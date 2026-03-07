В Україні створять цифровий реєстр військовослужбовців

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців – єдиного цифрового джерела даних про військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Реєстр стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і цифрових послуг. Зокрема, військові зможуть користуватися сервісами через Армія+.

Що зміниться для військових та членів їхніх сімей після запуску реєстру:

менше паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів і даних про себе;

швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг – насамперед через Армія+;

вищий рівень захисту персональних даних.

Що це дасть Збройним силам:

єдине, повне та верифіковане джерело даних про військових;

якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації;

ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.

Що це означає для держави:

узгодженість державних інформаційних систем;

більше прозорості й точності в даних;

ефективніше використання державних ресурсів.

Порядок також визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них. Передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами.

suspilne.media