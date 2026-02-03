B Україні з’явиться «білий список» Starlink
В Україні запровадили так званий «білий список» терміналів Starlink. Це зроблено для того, щоб зв’язок стабільно працював у цивільних українців, водночас був недоступний для російських окупантів. Що це означає на практиці? Доступ до мережі матимуть лише перевірені та зареєстровані термінали. Усі інші — будуть відключені.
Для фізичних осіб та ФОП
Подати заявку можна офлайн через ЦНАПм. Берегове, вул. Верешморті, 3
Кабітети №2 та №3: адміністратори Ольга Лойко та Оксана Павлова.
Процедура безоплатна. Адміністратор прийме заяву та внесе дані до реєстру.
Потрібно мати з собою:
- KIT-номер (серійний номер на коробці);
- UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
- номер акаунта на порталі Starlink;
- паспорт та РНОКПП.
Важливо знати про ліміти:
- без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати 1 термінал;
- якщо принести пристрої для огляду — до 3 терміналів на одну людину.
Для бізнесу (юридичних осіб)
Процедура повністю онлайн — через портал «Дія».
Як подати заяву:
Авторизуватися в «Дії» за допомогою КЕП юридичної особи;
Обрати послугу «Повідомлення про використання терміналів Starlink»;
Внести технічні дані (KIT-номер, UTID, номер облікового запису);
Підписати заяву КЕПом.
Ліміти:
- до 10 терміналів — для звичайних компаній;
- без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.
Звертаємо увагу:
Процедура верифікації стосується лише цивільних користувачів та бізнесу.
Для Сил оборони України діє окремий захищений алгоритм.