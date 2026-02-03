B Україні з’явиться «білий список» Starlink

В Україні запровадили так званий «білий список» терміналів Starlink. Це зроблено для того, щоб зв’язок стабільно працював у цивільних українців, водночас був недоступний для російських окупантів. Що це означає на практиці? Доступ до мережі матимуть лише перевірені та зареєстровані термінали. Усі інші — будуть відключені.



Для фізичних осіб та ФОП

Подати заявку можна офлайн через ЦНАПм. Берегове, вул. Верешморті, 3

Кабітети №2 та №3: адміністратори Ольга Лойко та Оксана Павлова.

Процедура безоплатна. Адміністратор прийме заяву та внесе дані до реєстру.

Потрібно мати з собою:

KIT-номер (серійний номер на коробці);

UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;

номер акаунта на порталі Starlink;

паспорт та РНОКПП.

Важливо знати про ліміти:

без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати 1 термінал;

якщо принести пристрої для огляду — до 3 терміналів на одну людину.

Для бізнесу (юридичних осіб)

Процедура повністю онлайн — через портал «Дія».

Як подати заяву:

Авторизуватися в «Дії» за допомогою КЕП юридичної особи;

Обрати послугу «Повідомлення про використання терміналів Starlink»;

Внести технічні дані (KIT-номер, UTID, номер облікового запису);

Підписати заяву КЕПом.

Ліміти:

без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.

Звертаємо увагу:

Процедура верифікації стосується лише цивільних користувачів та бізнесу.

Для Сил оборони України діє окремий захищений алгоритм.

