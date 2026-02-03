B Україні з’явиться «білий список» Starlink

В Україні запровадили так званий «білий список» терміналів Starlink. Це зроблено для того, щоб зв’язок стабільно працював у цивільних українців, водночас був недоступний для російських окупантів. Що це означає на практиці? Доступ до мережі матимуть лише перевірені та зареєстровані термінали. Усі інші — будуть відключені.

Ukrajna bevezette a „fehér listát” a Starlink terminálokra

Для фізичних осіб та ФОП

Подати заявку можна офлайн через ЦНАПм. Берегове, вул. Верешморті, 3
Кабітети №2 та №3: адміністратори Ольга Лойко та Оксана Павлова.

Процедура безоплатна. Адміністратор прийме заяву та внесе дані до реєстру.

Потрібно мати з собою:

  • KIT-номер (серійний номер на коробці);
  • UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
  • номер акаунта на порталі Starlink;
  • паспорт та РНОКПП.
    Важливо знати про ліміти:
  • без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати 1 термінал;
  • якщо принести пристрої для огляду — до 3 терміналів на одну людину.
    Для бізнесу (юридичних осіб)
    Процедура повністю онлайн — через портал «Дія».
    Як подати заяву:
    Авторизуватися в «Дії» за допомогою КЕП юридичної особи;
    Обрати послугу «Повідомлення про використання терміналів Starlink»;
    Внести технічні дані (KIT-номер, UTID, номер облікового запису);
    Підписати заяву КЕПом.
    Ліміти:
  • до 10 терміналів — для звичайних компаній;
  • без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.
    Звертаємо увагу:
    Процедура верифікації стосується лише цивільних користувачів та бізнесу.
    Для Сил оборони України діє окремий захищений алгоритм.

Берегівська міська рада