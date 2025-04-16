Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів

Це вже 15-те голосування парламенту України за продовження строку воєнного стану та мобілізації.

Верховна Рада 16 квітня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів – до 6 серпня 2025 року. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, строк воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжено з 05 години 30 хвилин 9 травня 2025 року на 90 діб.

„Парламент 15-ий раз за це скликання схвалив №13172 продовження до 6 серпня (на 90-то днів) воєнного стану”, – повідомив Железняк.

За його словами, 357 депутатів підтримали це рішення, і лише один виступив проти.

Окремо Железняк повідомив, що парламент схвалив і продовження строку загальної мобілізації до 6 серпня (на 90 днів). Це рішення підтримало 346 народних депутатів, один голосував проти, і ще один голос – утримався.

Також необхідно, аби президент України Володимир Зеленський підписав відповідні закони, аби вони остаточно набули чинності.

unian.ua