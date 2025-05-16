Весняні заняття в Будинку традицій в с. Великі Береги

Програма заходів у будинку-музей продовжується і навесні з цікавими заняттями. Завершення сезону вже наближається, а подвір’я щотижня стає все люднішим і галасливішим завдяки численним групам відвідувачів.

Після Дня будинків традицій, 7 травня за ініціативи громадської організації «Про Культура Субкарпатика» відбулося заняття, на яке завітали гості з Берегова та інших населених пунктів Закарпаття. У першій половині дня кімнати заповнили учні першого класу Берегівського ліцею ім. Кошута Лайоша №4. Після екскурсії діти мали змогу спробувати себе в розписі тарілок, надихаючись декоративними тарілками, що висять на стінах народного дому. У кухні тим часом готували «таркедлі», яким потім почастували всю групу.

Після обіду до будинку традицій завітали учні Колегіуму Матяша Корвіна. Враховуючи їхній вік, для них організували заняття з ткацтва, під час якого вони виготовляли візерунки у стилі берегівської вишивки. Звісно, не обійшлося й без екскурсії — молодь ознайомилася з внутрішнім простором будинку-музею.

14 травня також завітала численна група — цього разу 31 школярів із села Мужієве. Для учнів молодших класів справжнім враженням стало відвідування будинку традицій та прогулянка садом. Під час прогулянки ботанічним садом ім. Йожефа Сікури, серед весняних квітів і на свіжому повітрі, діти з ентузіазмом грали в ігри, а також із задоволенням перекидалися або крутили «колесо» на свіжо підстриженій траві. Заняття продовжилося на подвір’ї. Учні охоче грали в народні ігри та намагалися перемогти у логічних головоломках. За столом рукоділля виготовляли весняні квіти, а найвправніші навіть зібрали цілі букети. У кухні тим часом готували традиційні «фанки», а з урожаю саду дітям подавали лимонад зі смаком бузини, м’яти та меліси.

Весняні заняття у Будинку традицій в с. Великі Береги завершаться святом Трійці- 28 травня. Організатори щиро запрошують усіх охочих на захід.

Громадська організація «Про Культура Субкарпатика» реалізує ці заняття за підтримки Фонду Шандора Чоорі та у професійному партнерстві з Закарпатським представництвом Дому традицій.