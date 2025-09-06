Відкрили євроколію між Чопом і Ужгородом

Євроколію між Чопом і Ужгородом відкрили 5 вересня. На відкритті був присутній Президент Володимир Зеленський.

На своїй Facebook-сторінці Президент Володимир Зеленський розповів, що Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії.

5 вересня на Закарпатті відкрили рух євроколією Ужгород — Чоп протяжністю 22 кілометри.

Президент додав, що попереду багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.

На Facebook-сторінці Укрзалізниці додали, що з 12 вересня звідси вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився 5 вересня.

Що відомо про будівництво євроколій на Закарпатті

Між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка — 1520 мм та євроколія — 1435. Загальна вартість проєкту — 1,3 млрд грн. 50% фінансується з фонду ЄС „Connecting Europe Facilit” (CEF), друга половина — це гроші української сторони проєкту. Будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС розпочали у квітні 2024 року.

Будівництво євроколії дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

suspilne.media