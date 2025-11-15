Bідсьогодні всі громадяни можуть подати заявку на грошову допомогу

Із 15 листопада всі громадяни України можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок „Дія”.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі.

„Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни”, – написала Свириденко.

Відсьогодні можна подавати заявки через застосунок „Дія”. „Після подання надійде підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки — до 24 грудня 2025 року”, – пояснила Свириденко.

Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року, їх можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Із 18 листопада почнеться оформлення через Укрпошту. У такому випадку пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Якщо людина отримує пенсію на рахунок у банку і не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово.

Використати кошти можна до 25 грудня для придбання товарів українського виробництва, які реалізуються АТ «Укрпошта», та на оплату послуг, які здійснюються через відділення Укрпошти, зокрема власне поштові сервіси, комунальних послуг та переказ донатів на Сили оборони.

