Вшанування пам’яті жертв авіанальоту 1944 року

9 жовтня 1944 року двадцять сім радянських бомбардувальників увійшли в повітряний простір над Береговим із завданням знищити міський залізничний вокзал. Проте авіаудар вразив не лише вокзал, а й навколишні вулиці. Черги з кулеметів обрушилися не лише на військових, а й на беззбройних мирних жителів. Того дня загинуло близько 250 людей. Щороку жителі Берегова збираються, щоб ушанувати їхню пам’ять — на військовій ділянці міського кладовища та біля залізничного вокзалу.

Цьогоріч, 9 жовтня, пам’ятну церемонію знову організувала громадська організація «Про Культура Субкарпатика», Консульство Угорщини в Берегові та Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці ІІ.

На міському кладовищі до присутніх звернувся Іштван Дьєбнар, повірений у справах Консульства Угорщини в Берегові. У своєму виступі він звернув увагу на трагедію, яку нинішня війна приносить мирному населенню. «Надзвичайно сумно, що сьогодні в Україні знову лютує війна, яка завдає величезних страждань цивільному населенню, руйнує країну. Гинуть солдати й мирні мешканці, тисячі людей залишаються без домівок», — зазначив він.

Після цього завідувачка кафедри історії та суспільних наук університету Ракоці, доктор Ержебет Д. Молнар, розповіла про історичні обставини трагічних подій 1944 року. Після історичного екскурсу учні 10-го класу Берегівського угорського ліцею імені Габора Бетлена вшанували пам’ять загиблих літературно-музичною композицією.

На завершення учасники церемонії поклали вінки пам’яті на військовій ділянці кладовища. Далі захід продовжився біля залізничного вокзалу, де пролунали народні солдатські пісні у виконанні Берталана Галаса, викладача Угорської народної мистецької школи «Туліпан Танода», та акордеоніста гурту «Шодро».

«Двісті п’ятдесят жителів Берегова вже ніколи не повернуться до свого міста — людей, із нащадками яких ми більше не зустрінемось. Це нагадує нам, наскільки руйнівною є війна, і застерігає: війна — не про людей», — сказала Ільдіко Орос, президентка «Про Культура Субкарпатика» та університету Ракоці.

Міський голова Берегівської громади Золтан Баб’як наголосив, що, хоч нам здається, що війна далеко, ми маємо серйозно ставитися до повітряних тривог, аби трагедія 1944 року ніколи не повторилася.

Після виступів акторка Закарпатського обласного угорського драматичного театру Ганна Деметер прочитала вірш Ференца Мори «Вечірня молитва». Церемонія завершилася хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки на стіні залізничного вокзалу.

Захід відбувся за підтримки уряду Угорщини та Фонду імені Бетлена Габора.

Kárpátalja.ma