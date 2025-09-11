Вшанування пам’яті Іштвана Добо у Середньому

9 вересня в Середньому відбулося вшанування пам’яті Іштвана Добо, славнозвісного капітана Егера. Захід уже одинадцятий рік поспіль організовує культурна асоціація Про Культура Субкарпатика (ПКС).

Програма розпочалася з виконання присяги Добо з мюзиклу «Зірки Егеру» у виконанні Сільвестра Ферку. Вибір м. Середнє як місця проведення не випадковий: селище тісно пов’язане з угорською історією та культурою. Тутешній замок Буттлер став прототипом героя роману Кальмана Міксата «Дивне одруження», у грудні 1805 року саме тут на одну ніч зберігалася Свята Корона, частину свого життя тут провів художник Тівадар Чонтварі Костка, а головне – у Середньому народився Іштван Добо, один із найвидатніших героїв угорської історії. Після перемоги в обороні Егера він отримав Середнє та навколишні землі у королівське володіння.

За переказами, підземний тунельний комплекс збудували саме за наказом Добо полонені турки після облоги Егера. Згодом розгалужена система слугувала сховищем для місцевих мешканців, середньовічною в’язницею, а пізніше – ідеальними винними підвалами.

У своєму виступі консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Бенце Гомбор процитував роман Гези Гардоні Зірки Егеру: «Сила стін не в камені, а в душах захисників». Він наголосив, що цей меседж актуальний і сьогодні на Закарпатті, де угорці прагнуть зберегти свою ідентичність навіть у непрості часи. Дипломат додав, що Угорщина продовжує підтримувати угорську громаду в Україні та водночас надає гуманітарну допомогу українському народові.

Присутні також мали змогу почути виступ угорського майстра гри Міклоша Вестергама.

Голова ПКС Ільдіко Орос у своїй промові підкреслила, що подвиг капітана Егерського замку був не лише військовою перемогою, а й запорукою збереження християнства та народів Карпатського басейну. Вона нагадала, що Добо захищав не лише католицьку віру, а й християнство слов’янського населення, зокрема підтримував переклад Біблії Гашпара Каролі.

« Усе це допомогло зберегти ідентичність і культуру народів цього краю», – зазначила вона, наголосивши на важливості передачі спадщини Іштвана Добо молодшому поколінню.

Ільдіко Орос висловила надію, що в майбутньому дедалі більше шкіл та громад долучатимуться до Дня пам’яті, зміцнюючи шану до спільної історії та героїв.

Завершилася церемонія покладанням вінків до погруддя Іштвана Добо під супровід мелодії Пісня про оборону Егера у виконанні Міклоша Вестергама на тарогато.

Захід відбувся за організації Про Культура Субкарпатика за підтримки уряду Угорщини та Фонду імені Бетлена Габора.

Kárpátalja.ma