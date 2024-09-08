Ситуація на західному кордоні за минулу добу
За добу 7 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 91 тисяча осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 49 тисяч осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 42 тисячі осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.
Оформлено 81 вантажівку з гуманітарною допомогою.
Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон