Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 7 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 91 тисяча осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 49 тисяч осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 42 тисячі осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 81 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

