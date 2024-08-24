Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 24 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 113 тисяч осіб та 21 тисяча транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 57 тисяч осіб. 34 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 56 тисяч осіб, 51 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 82 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело, фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон