З інвалідністю можуть відправити на фронт з 1 квітня

У деяких випадках особу з інвалідністю можуть відправити служити на фронт.

Кожен українець знає, що зараз триває мобілізація в Україні. Але навіть під час повномасштабної війни деякі категорії призовників не відправляють на фронт. До них, зокрема, належать чоловіки з серйозними захворюваннями, яким встановлено інвалідність за рішенням медичної експертизи.

Однак не завжди таким українцям надають відстрочку. Ми з’ясували, в яких випадках можлива мобілізація людей з інвалідністю у квітні 2026 року, і з якою групою на фронт точно не візьмуть.

Яка інвалідність не підлягає мобілізації у 2026 році

Про мобілізацію таких осіб йдеться в Законі України №3543. У двадцять третій статті зазначено, що особи з інвалідністю не підлягають службі та мають право на оформлення відстрочки, причому група захворювання значення не має. Служити у війську вони можуть виключно як добровольці.

Тому примусова мобілізація з інвалідністю 2 групи або будь-якої іншої на даний момент неможлива – якщо, звичайно, чоловік оформив відстрочку.

Є ще один важливий нюанс – за наявності інвалідності чоловік може вільно перетинати державний кордон. Виїжджати з України дозволено з будь-якою групою. Для цього потрібно показати прикордонникам документ, що підтверджує такий статус.

Коли можлива мобілізація з інвалідністю в Україні

Хоча згідно із законом призвати таку особу неможливо, є все ж кілька винятків.

По-перше, чоловіка з таким статусом можуть мобілізувати, якщо під час перекомісії інвалідність йому не підтвердили. Наприклад, 3 група інвалідності пожиттєво в Україні зазвичай не призначається, і її потрібно підтверджувати раз на 6 або 12 місяців.

Якщо під час повторної перевірки комісія вирішить, що стан пацієнта значно покращився, то статус можуть не підтвердити. Тоді особа втратить інвалідність, а з нею і відстрочку, якщо не має інших підстав для звільнення від призову. У такому випадку її служба не буде розцінюватися як мобілізація з інвалідністю і вважається законною.

Друга теоретична ситуація, коли можлива мобілізація осіб з інвалідністю, це якщо вони не оформили відстрочку. Інвалідність дає підставу для її отримання, але документ потрібно оформляти самостійно. Якщо чоловік з інвалідністю ніколи не звертався до ТЦК, то там можуть і не знати про його хворобу та надіслати бойову повістку. Нагадаємо, що відстрочку від мобілізації зараз видають у додатку „Резерв” або в Центрах адміністративних послуг.

Нарешті, третя можлива ситуація – це якщо чоловік сам захоче підписати контракт із ЗСУ, тобто стане добровольцем. Найчастіше таким чином проводиться саме мобілізація з інвалідністю 3 групи, оскільки люди з таким статусом мають найменш серйозні захворювання і можуть нести службу.

Якщо ж відстрочка оформлена згідно із законом, то без бажання особи її не можуть призвати на фронт. Крім того, якщо військовослужбовець отримав інвалідність вже під час служби, то може подати рапорт на звільнення зі Збройних сил за станом здоров’я.

