З російського полону повернулися четверо закарпатців

Сьогодні у рамках чергового обміну з російської неволі звільнили 103 військовослужбовців. Серед них — четверо закарпатців.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. З ворожого полону вдалося повернути чотирьох закарпатців. Це військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.

Попереду на захисників чекає тривалий етап фізичного та ментального відновлення.

mukachevo.net

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