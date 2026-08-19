З російського полону повернулися четверо закарпатців
Сьогодні у рамках чергового обміну з російської неволі звільнили 103 військовослужбовців. Серед них — четверо закарпатців.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. З ворожого полону вдалося повернути чотирьох закарпатців. Це військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.
Попереду на захисників чекає тривалий етап фізичного та ментального відновлення.
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