З російського полону повернулися ще двоє закарпатців

З російського полону повернулися закарпатці Юрій Пайда та Мирослав Сачко.

Про це на своїй Facebook-сторінці написала волонтерка Власта Рейпаші.

Це черговий етап обміну полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Кількість повернутих із причин безпеки не називають — її озвучать в кінці обміну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

„Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома”, — написав Зеленський.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це ще один етап обміну полоненими у категорії „важкопоранені та тяжкохворі”.

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