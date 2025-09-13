З Ужгорода євроколією відправився перший прямий потяг до міст ЄС
Прямі рейси стартували до Братислави, Будапешта та Відня. 280 пасажирів вже тестують нове швидке та комфортне сполучення. Про це інформує Укрзалізниця.
Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту – вперше за часів незалежності України – між Чопом та Ужгородом.
Розклад руху:
Поїзд №961/618
Ужгород (08:09) → Братислава (18:33)
Братислава (11:27) → Ужгород (22:35)
Поїзд №146
Ужгород (08:09) → Будапешт (14:20) → Відень (17:20)
Відень (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35)
До Будапешта курсуватиме угорський рухомий склад із чотирьох вагонів. І лише за перші дні після старту продажу пасажири викупили майже 3,5 тисячі квитків. Найближчі вільні місця зараз є лише на 26 вересня, і це — квитки першого класу, по 1802 грн.
Крім того, окремо з 12 вересня 2025 року стартував новий маршрут №644/647 євроколією: “Захонь – Берегово – Боржава”. Він напряму поєднає Берегово із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині.
З грудня 2025 року (після оновлення графіка) – пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами, у тому числі більше нічних поїздів.