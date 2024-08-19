Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 18 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 120 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 59 тисяч осіб. 36 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 61 тисяча осіб, 56 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 97 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон