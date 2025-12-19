Закарпатська обласна рада затвердила бюджет на 2026 рік

Під час другого пленарного засідання 21-ої сесії депутати визначили фінансові пріоритети області. Фінансовий план передбачає збільшення видатків на оборону, соціальний захист, медицину та підтримку економіки.

18 грудня, під час другого пленарного засідання 21-ої сесії Закарпатської обласної ради 8-го скликання депутати затвердили обласний бюджет на 2026 рік.

Загальний обсяг бюджету області на наступний рік становить 2 799,4 млн грн, що на 554,8 млн грн (24,7%) більше, ніж торік. Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів складе 2 293,3 млн грн, спеціальний фонд — 142,8 млн грн. Обсяг захищених видатків передбачено на рівні 1 763,1 млн грн, що становить 67,1% від загального бюджету.

Суттєво збільшено фінансування заходів, пов’язаних зі збройною агресією РФ: у 2026 році на ці потреби передбачено 336,9 млн грн, що вдвічі більше, ніж у 2025-му. На медичне обслуговування, соціальний захист ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей закладено 142,3 млн грн.

У межах бюджету передбачено фінансування 50 обласних програм на загальну суму 728,7 млн грн. Кошти спрямують, зокрема, на охорону здоров’я, соціальний захист населення, інфраструктуру та утримання доріг місцевого значення, агропромисловий комплекс, цивільний захист і ветеранську політику.

Окремий акцент зроблено на підтримці бізнесу. У 2026 році на ці цілі виділять 69,2 млн грн — на 63,6% більше, ніж у поточному році. Фінансування передбачене для програм пільгового кредитування, підтримки стартапів, релокованого бізнесу, військових оборонних проєктів, аграрного сектору та туристичної галузі.

З обласного бюджету у 2026 році фінансуватимуться 102 установи, у яких працює 5 547 осіб.

