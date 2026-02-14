Закарпаття колись: Берггаммер Янош — берегівський фотограф

Відомим фотографом Березького комітату був Берггаммер Янош, який спочатку відкрив фотосалон у Мукачеві, а згодом — у Берегові. У місті над річкою Верке він орендував приміщення для фотомайстерні на вулиці Барат у будинку вдови Шіпош.

Майстер створював як родинні світлини, так і портрети. Берггаммер узяв участь у Будапештській мілленіумній виставці 1896 року, де його роботи були відзначені почесною грамотою журі.

У межах нашої серії «Закарпаття колись» ми звертаємося до минулого краю через старі публікації, картини, малюнки, чорно-білі листівки та пожовклі світлини.

Відтепер ці матеріали наші читачі зможуть пізнавати також українською мовою.

Kárpátalja.ma