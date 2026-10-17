Закарпаття та Угорщина підписали меморандум про розвиток міжнародного веломаршруту

Представники Закарпатської ОВА, обласної ради та угорського комітату Саболч-Сатмар-Берег підписали тристоронній меморандум про розвиток туристичної та велосипедної інфраструктури.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Facebook.

Угорщина стала першою країною ЄС, яка долучилася до цієї ініціативи. Наразі тривають перемовини щодо залучення до проєкту Словаччини, Польщі та Румунії.

У разі приєднання всіх країн загальна протяжність єдиного велошляху становитиме близько 800 кілометрів. Маршрут буде розрахований на туристів із різним рівнем спортивної підготовки.

«Меморандум передбачає поєднання маршрутів із природними й культурними об’єктами, пунктами пропуску, залізничними та автобусними вузлами, місцями відпочинку й туристичними послугами. Співпраця охоплюватиме картографування, маркування, облаштування маршрутів, створення цифрових карт, спільне просування та підтримку місцевого туристичного бізнесу», — ідеться у дописі.

Підписи під документом поставили очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай, голова загальних зборів комітату Саболч-Сатмар-Берег Оскар Шестак та голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Для фінансування робіт партнери планують готувати спільні грантові проєкти в межах Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2021–2027, а також грантових програм Interreg наступних періодів.

suspilne.media

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