Закарпаття зустріло черговий евакуаційний потяг

24 людей з Дніпропетровської області привезли евакуаційним потягом на вокзал у Мукачеві. Серед них 17 дітей. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Їх зустрічали волонтери, рятувальники, психологи ДСНС, медики, представники соцзахисту та громад.

“Для когось вокзал — це місце зустрічі, для когось — прощання. А для цих людей це відправна точка нового життя, яке вони розпочнуть тут, на Закарпатті. Людям, які вимушено покидають рідні домівки через війну, допомогли з речами, нагодували та заспокоїли, адже окрім притулку, вони, як ніхто інший, зараз потребують підтримки, розуміння і турботи. Сподіваємось, що тут вони зможуть відновити втрачені надії та мрії про краще майбутнє”, — йдеться у дописі ДСНС.