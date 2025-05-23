Зеленський зустрівся з представниками нацменшин і корінних народів України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками національних меншин та корінних народів України і обговорив з ними координацію спільнот з державою та імплементацію закону про корінні народи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дописі Зеленського в Телеграмі.

„Зустрівся з представниками національних меншин і корінних народів України. Напередодні вперше пройшов День міжнаціональної злагоди й культурного розмаїття. Наша держава багатонаціональна. І це – наша сила. Ми всі відчуваємо взаємопідтримку та розуміння, усі разом живемо, боремося, щоб жити в мирі”, – зазначив Зеленський.

Він поінформував, що були обговорені найважливіші питання: імплементація закону про корінні народи, координація між державою і нацменшинами, освітні та мовні теми, надання українського громадянства тим, хто чекає вже тривалий час, та зусилля для повернення українських громадян додому.

„Понад сто національних меншин є невідʼємною частиною України. Дуже важливо, що всі спільноти, наша європейськість – у такій відкритості та спільній роботі. Вдячний кожному й кожній за єдність і любов до України”, – наголосив Зеленський.

ukrinform.ua