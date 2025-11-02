Зміни у паспортній системі: з 29 жовтня – нові правила для українців

З 29 жовтня 2025 року в Україні набули чинності зміни у паспортній сфері.

Про це повідомляють в Департаменті консульської служби МЗС України.

Уряд затвердив оновлення постанови, яка у лютому 2022 року дозволяла продовжувати термін дії закордонних паспортів та вносити в них відомості про дітей.

Тимчасовий порядок із закордонними паспортами скасовують

Після початку повномасштабного вторгнення рф паспортна система України не працювала, тому тоді дозволили продовжувати термін дії документів.

Тепер, коли система відновлена, оформлення нових біометричних паспортів знову здійснюється у посольствах, консульствах і філіях ДП «Документ» за кордоном.

Як відомо, законодавство більшості країн дозволяє перетин кордонів лише за біометричними паспортами, дійсними не більше 10 років.

Через це власники «продовжених» документів або паспортів із даними про дітей можуть мати труднощі при перетині кордону.

Як оформити новий закордонний паспорт

Громадяни, у яких спливає термін дії закордонного паспорта, мають звернутися до посольства, консульства або філії ДП «Документ» для оформлення нового біометричного документа — для себе та своїх дітей.

Наразі Україна повертається до міжнародних стандартів оформлення паспортних документів:

Паспорт для осіб від 16 років дійсний до 10 років. Для дітей до 16 років — до 4 років. У кожного має бути окремий закордонний паспорт.

Що робити, якщо не випускають з ЄС

Якщо вас або дітей не випускають із країни ЄС через «продовжений» паспорт, потрібно звернутися до найближчого консульства України та отримати посвідчення особи на повернення («білий паспорт»).

Такий документ оформлюють у день звернення. Для дітей — безкоштовно, для дорослих — за тарифами консульського збору.

Якщо не впускають назад до ЄС

Якщо ви перебуваєте в Україні, а прикордонники країни ЄС не впускають вас назад через «продовжений» документ, потрібно звернутися до ЦНАП, міграційної служби або ДП «Документ» — там можна оформити новий закордонний паспорт незалежно від місця реєстрації.

Крім того, варто пам’ятати, що авіаперевізники не зобов’язані впускати в літак громадян із продовженими паспортами, адже це суперечить стандартам ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації).

Тому при плануванні подорожі з-за кордону важливо заздалегідь оформити новий біометричний документ.

