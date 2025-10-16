Kárpátalja anno: a beregszászi diáklap, az Együtt

„Új diáklap indult Beregszászon a gimnáziumi ifjúság együttes szerkesztésében. A lap havonta jelenik meg: Együtt címmel. Évi előfizetési díja: 2,30 pengő. A lap szép kiállítású, irodalommal és diákproblémákkal foglalkozik. Célkitűzése, amit a címlapján visel: egyesíteni közös táborba a diákságot, közös, hazafias, nemzeti eszmékért együttesen dolgozó diákok táborába” – olvashatjuk a híradást a Kárpáti Hiradó, 1941. november 11-i számában.

A Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltárban megtalálható néhány példány ebből a diákújságból.

A Beregszászi Magyar Királyi Állami Gimnázium ifjúsági lapjában versek, rövid történetek, híradások, rejtvények jelentek meg a diákok szerkesztésében, néhány tanár felügyelete mellett.

A diákújság havonta jelent meg, a „SZATMÁR és BEREG” Nyomdai és Lapkiadó Rt. beregszászi fiókjában nyomtatták a Rákóczi tér 3. szám alatt.

Kiadását a helyi kisvállalkozók támogatták, akik cserébe elhelyezhettek egy-egy kisebb reklámot az újság belső borítóján. Emellett egy csekély összegű előfizetői díjat is szedtek a lap fenntartására.

Az egykori Vérke-parti diákok közül többen is szívesen emlékeznek vissza arra az időszakra, amikor részt vettek az Együtt szerkesztésében.

Közülük többen később is irodalommal, írással foglalkoztak.

Dr. Orosz László (1925–2016) tanár, irodalomtörténész 1987-ben így emlékezett vissza a beregszászi éveire és az Együtt újságra: „A beregszászi esztendők feltétlenül meghatározóak voltak, mondhatom, akkor váltam az irodalom barátjává. »Együtt« címmel diáklapot szerkesztettünk. Az első cikkem Katona Józsefről szólt. Nem gondoltam, hogy később Katonával alaposabban is foglalkozom majd, azt pedig álmomban sem mertem elképzelni, hogy a neves drámaíróról elnevezett társaság elnöke leszek egyszer.”

Szintén a gimnázium diákja volt és az Együtt lapba írt a tiszapéterfalvi származású dr. Kiss Ferenc (1928–1999) író, kritikus, irodalomtörténész és tanár.

Lator László (1927–2023) költő, műfordító úgyszintén a Vérke-parti gimnáziumban tanult, s jónéhány írása jelent meg egykor az Együttben.

Ebből idézzük most az 1941 novemberében, IV. osztályosként írt Patak című versét:

Vidám erőtől duzzadó

sziklákat görgető patak!

Egyre nő, nő, nő

és lassan, lassan folyóvá dagad.

Gyűrűt vet az emlékezés

és gyűlnek az élmény-habok:

biborpalástú

örömök, vagy szürke hétköznapok.

És folyik egyre csak tovább,

Tovább!… megállni nem lehet!

Jön a nagy folyam

s zúgja halkan a haláléneket.

Rohan az elmúlás-folyam

és újjongva zeng az ének:

Jön, jön a Tenger!

A Tenger! Jön az Örökélet!

A fenti kép az Együtt 1941 novemberi számának borítóját mutatja be.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma