Kárpátalja anno: a beregszászi Palocsay Zsuzsanna verse
Palocsay Zsuzsanna nevével az egykori Beregszászi Magyar Királyi Állami Gimnázium ifjúsági lapja, az Együtt oldalán találkoztam. Több verse és írása is megjelent a folyóiratban.
Sajnos hiába kutattam utána, csak néhány információt tudtam róla kideríteni, ezek is többnyire a gimnáziumi éveihez kapcsolódnak.
Beregszászban született 1922. december 14-én, református vallású volt. Aktívan részt vett a gimnázium irodalmi életében, az 1942/43-as tanévben Deákné dr. Bartha Katalinnal együtt vezette a Zrínyi Ilona-önképzőkört.
Tagja volt a Vöröskereszt Ifjúsági Egyesület beregszászi gimnáziumi leánycsoportjának, akikkel 1941-ben szegény sorsú tanulótársaik támogatása mellett 115 kilogrammnyi adományt gyűjtöttek az orosz harctéren harcoló magyar katonák karácsonyi megajándékozására. Ezen kívül a karácsonyfa-ünnepségen az Ifjúsági Segítőegylet adományából több szegény sorsúnak juttattak karácsonyi segélyt.
A beregszászi színjátszásba is bekapcsolódott: 1941-ben részt vett Sík Sándor István király című drámájának színházi darabjában.
1943-ban érettségizett a beregszászi gimnáziumban. A fenti tablón a bal legfelső sorban balról a harmadikként szerepel.
Elmélkedés a magyar föld felett című verse az Együtt 1942. februári számában jelent meg:
Az őseink ó zsoltárt énekeltek,
vágyó szívvel mentek a templomukba,
s ha kebleikből fölzúgott az ének:
„Te benned bíztunk eleitől fogva”
megtelt szívünk erőnek erejével.
Az őseink boldog emberek voltak,
mosolyogva feküdtek, vígan keltek,
aranyhajnalban vágták az ugart,
s a pacsirtával együtt énekeltek,
vadvirág volt a kedvük, illatozó.
Napbarnította büszke szál legények,
az őszi földnek szíve dobbant bennük,
küzdöttek vésszel, szemük meg sem rebbent,
s hitükből fakadt tiszta győzedelmünk,
ha érett kalászt ringatott a szél.
Ha őszre járván megpihent a vén föld,
felkeresték a csendes kis tanyát,
és meghallgatták, mit üzen az Isten,
elővették a kapcsos bibliát
és szívükre rászállott a béke…
Az ősi zsoltár hangja ujra szólalt:
„Uram, ki hitünk sziklavára vagy,
vedd kedvesen ha zeng a hálaének,
készíts a télben nekünk új tavaszt,
és karjainkban ifjodott erőt,
ha ébredezik az ősi ugar…”
Ilyenek voltak a mi őseink,
ezért itt minden ősi, szent magyar.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma