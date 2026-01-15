Kárpátalja anno: Dombhát

A Rahó járás kicsiny települése a Rahótól északkeletre, 870 méteres magasságban fekvő Dombhát (Sztebnij). Az ezer fő alatti lakosságú község ruszin neve hegyi patakra utal, magyar nevét pedig 1904-ben kapta.

Az első írásos említése 1725-ből való. Lakói részben német telepesek voltak, akik gátak, zsilipek építésével, és a kitermelt fa Tiszán való leúsztatásával foglalkoztak.

A falu nevezetessége a Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt görögkatolikus templom és a mellette álló fa harangláb.

A fenti felvételen a Szent Mihály templom található. A kép az 1935-ben Prágában kiadott Stero črt a obrázků z Podkarpatské Rusi című könyvből származik, mely megtalálható a beregszászi Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár állományában.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma