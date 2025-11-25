Kárpátalja anno: Frangepán Katalin

Ma ünnepeljük a Katalinokat, akiknek neve annyi jelent: mindig tiszta.

Kárpátalja egyik legismertebb asszonya, aki e nevet kapta a keresztségben, Frangepán Katalin mecénás, Ugocsa és Máramaros vármegyék birtokosa.

Ismerjük meg az életét!

1481 előtt született a horvát Frangepán főnemesi családban. Perényi Gábor királyi kamaráshoz ment feleségül, akit 1521-ben II. Lajos király Ugocsa és Máramaros vármegyék főispánjává nevezett ki. Ekkor telepedtek le a királyházi Nyalábvárban.

Perényi Gábor 1526. augusztus 29-én elesett a mohácsi csatában. Özvegye a fiukkal, Jánossal Nyalábvárban maradt.

Katalin a tudományok és a művészet mecénása volt. Gazdag könyvtárral rendelkezett. A könyvek egy részét testvére, Ferenc kalocsai érsek adományozta neki, de ő maga is gyűjtött kiadványokat és kéziratokat.

Humanista műveltségű emberek fordultak meg az udvarában, köztük Erasmus három tanítványa, Komjáthy Benedek, Pesti Gábor és Sylvester János.

Fia nevelésével Komjáthy Benedeket bízta meg. Arra is rávette a tudóst, hogy fordítsa le magyar nyelvre Szent Pál apostol leveleit. Az elkészült művet 1533-ban nyomtatták ki Krakkóban. Két évvel később pedig Ozorai Imre reformátor vitairatának krakkói kiadását támogatta Katalin.

Frangepán Katalin 1540-ben hunyt el.

A fenti képen Nyalábvár látható. A kép Soós Elemér hadtörténész munkája.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma