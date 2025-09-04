Kárpátalja anno: mezőkaszonyi tanítók, Gaál Menyhért és felesége

A két világháború közötti kárpátaljai magyar pedagógusok közül mutatunk be néhányat a tanév első hetében a Kárpátalja anno sorozatban. Ezúttal egy házaspárral, Gaál Menyhárt Pállal és a feleségével, Dévay Saroltával ismerkedhetünk meg.

Gaál Menyhért Pál állami tanító Mezőkaszonyban született 1905-ben. A tanítóképzőt Pozsonyban végezte, majd 1931-ben Kisdobronyban kezdte meg pedagógusi pályafutását. Két évvel később, 1937-ben Mezőkaszonyba nevezték ki.

Madarász Elemér 1940-ben Budapesten megjelent könyve, a Magyar politikai és közigazgatási compass így ír róla: „A cseh megszállás alatt is minden hazafias megmozdulásban tevékenyen részt vett és főleg kulturális téren szolgálta a magyar érdekeket. Megszervezte a Bocskai cserkészcsapatot, melyet hazafias szellemben vezetett. Állandóan feketelistán szerepelt és házkutatásokkal zaklatták. Vezetője volt a műkedvelői előadásoknak és magyar szerzők műveit adták elő.”

Gaál Menyhért felesége, Dévay Sarolta szintén pedagógusként tevékenykedett. A Beregszászi Magyar Gimnázium befejezése után szerezett tanítói diplomát. Férjével együtt ő is Mezőkaszonyban tanított.

1942-ben Gaál Menyhértet beválasztották a Mezőkaszonyi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet igazgatósági tagjai közé.

1943-ban még hallunk róla. A Kárpáti Hiradó tudósít arról, hogy Beregszászban 1943 májusában pedagógiai szemináriumot tartottak, melyen Gaál Menyhért is felszólalt: „A magyar faj értékelése címen tartott fölolvasást. Rámutatott a magyar műveltségre, hangoztatta, hogy a magyar faj a világ legkiválóbbjai közé tartozik, vannak nagy tudósaink, föltalálóink, Nobel-díjas nagy embereink, a nemzetek mérkőzésén, a berlini olimpiászon harmadik helyen voltunk. A tanítónak szeretni kell – mondotta – mindegyik magyar gyermeket, akit, tudja Isten, mily talentummal ajándékozott meg.”

A II. világháború után elmenekültek Kárpátaljáról. Dévay Saroltáról annyit tudunk, hogy az 1946/1947-es tanévet már a Turai Magyar Állami Polgári Fiú- és Leányiskolában kezdte meg tanítóként, s az iskola évkönyve szerint özvegy volt.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma