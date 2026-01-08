Kárpátalja anno: Munkács hét csodája

A „Munkács hét csodája” kifejezéssel az 1939-ben megjelent Turisták lapjában találkoztam.

Mielőtt idéznék az újságból, hadd írjam le, hogy én mit tennék bele a listába. Semmiképpen nem hagynám ki a munkácsi várat, a csernekhegyi kolostort, a Szent Márton-székesegyházat, a görögkatolikus templomot és a munkácsi Istenszülő-ikont. De a kéményseprő Berti bácsi és Munkácsy Mihály szobrát és a libaszobrokat is betenném a „csodák” közé. És még annyi minden mást, amire Munkács büszke lehet.

Az általam választottak közül az 1939-es cikkben kettő szerepel. Nézzük meg a többit is!

„Munkács »hét csodáját« se hagyhatjuk figyelmen kívül. Igaz, hogy a munkácsi hét csoda arról nevezetes, hogy egyik sincs Munkácson, mert: 1. A munkácsi püspökség Ungvárott van. – 2. A munkácsi kolostor Klastromalja községben áll. – 3. A munkácsi vár három kilométerre a várostól Várpalánka község felett emelkedik. – 4. A munkácsi sör Őrhegyalján készül. – 5. A munkácsi torma lucskai földeken terem. – 6. A munkácsi pajeszos zsidók galíciaiak. – 7. Mindig új csoda, amely azonban Munkácson sem tart 3 napnál tovább.”

A munkácsi várat ábrázoló fenti felvétel szintén a Turisták lapjában jelent meg 1939-ben.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma