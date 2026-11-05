A télre készülnek a Szinevéri Nemzeti Park medvéi

Megjelent az első hó a Szinevéri Nemzeti Park hegyvidéki területein. Miközben a magasabban fekvő részeken már vékony hótakaró borítja a hegycsúcsokat, a barnamedve rehabilitációs központ lakói is készülnek a hidegebb időszakra.

A nemzeti park tájékoztatása szerint a hegyvidéken fokozatosan csökken a hőmérséklet, a természet pedig egyre inkább a téli időszakra jellemző arcát mutatja.

A rehabilitációs központ medvéi jó kondícióban várják a hidegebb napokat. Az állatok megfelelően tápláltak, bundájuk pedig az évszaknak megfelelően megvastagodott. A medvék a központ területén sétálva továbbra is aktívak, felfedezik környezetüket, és viselkedésükkel a látogatók figyelmét is felkeltik.

A következő időszakban további lehűlésre és fagyokra lehet számítani, ami a központ lakóinak szezonális alkalmazkodása szempontjából is fontos időszak.

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