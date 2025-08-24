Augusztusban esett le az első hó a Kárpátokban
Havazásról számoltak be a Kárpátokban augusztus 24-én.
Az utóbbi napokban Kárpátalján csapadékos és hűvös az időjárás. A képek tanúsága szerint a hegyvidéken kissé fagyosabb is a hangulat.
– írta humorosan Alona Kosovska a Facebookon, és több felvételt osztott meg a legmagasabb csúcsról, amelyet belepett a hó.
Az Ivano-Frankivszk megyei Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) szintén havas időjárásról számolt be a Pip Ivan csúcson.
Mint írták, Ukrajna függetlenségének ünnepén esett le az első hó. A hőmérséklet 1°C körüli, az időjárás szeles és ködös.