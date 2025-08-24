Havazásról számoltak be a Kárpátokban augusztus 24-én.

Az utóbbi napokban Kárpátalján csapadékos és hűvös az időjárás. A képek tanúsága szerint a hegyvidéken kissé fagyosabb is a hangulat.

„Meleg fogadtatással várja a Hoverla a turistákat”

– írta humorosan Alona Kosovska a Facebookon, és több felvételt osztott meg a legmagasabb csúcsról, amelyet belepett a hó.

Az Ivano-Frankivszk megyei Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) szintén havas időjárásról számolt be a Pip Ivan csúcson.

Mint írták, Ukrajna függetlenségének ünnepén esett le az első hó. A hőmérséklet 1°C körüli, az időjárás szeles és ködös.

Kárpátalja.ma