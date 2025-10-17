Rejtett kamerák örökítették meg az európai borzot az Uzsoki Parkban

Az európai borz egy gyakori állatfaj, szinte egész Európában elterjedt, mégis megvannak a saját különlegességei. Az Uzsoki Nemzeti Természeti Park október 15-én tett közzé egy bejegyzést, amelyben több róla készült felvételt is megosztott Facebook-oldalán.

A rejtett kameráknak köszönhetően több felvétel is készült az európai borzról, amely a menyétfélék családjába tartozik. Jellegzetes színezetű, zömök test jellemzi. Viszonylag nagy törzséhez rövid lábak társulnak, ami különlegessé és egyben megmosolyogtatóvá teszi megjelenését.

Az európai borz az egyetlen a menyétfélék között, amely téli álmot alszik. Ha azonban enyhe a tél, időnként előbújik rejtekhelyéről, hogy élelmet keressen. Előnyt jelent számára, hogy mindenevő: egyaránt fogyaszt gyökereket, magvakat, gyümölcsöket, de a különféle gerinctelenektől sem riad vissza.

Alkonyatkor kezdi vadászatát, míg nappal saját üregrendszerében pihen. Tisztaságszerető és gondos állat: lakhelyét rendben tartja, amelyet később utódaira hagy.

Kiváló szaglással és hallással rendelkezik, emellett rendkívül találékony és ügyes állat.

(Nyitókép: képernyőfelvétel, Uzsoki Nemzeti Természeti Park)

