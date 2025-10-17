Európai borz az Uzsoki Nemzeti Természeti parkban

Rejtett kamerák örökítették meg az európai borzot az Uzsoki Parkban

Orbán Viktória Kárpátalja ma

Az európai borz egy gyakori állatfaj, szinte egész Európában elterjedt, mégis megvannak a saját különlegességei. Az Uzsoki Nemzeti Természeti Park október 15-én tett közzé egy bejegyzést, amelyben több róla készült felvételt is megosztott Facebook-oldalán.

A rejtett kameráknak köszönhetően több felvétel is készült az európai borzról, amely a menyétfélék családjába tartozik. Jellegzetes színezetű, zömök test jellemzi. Viszonylag nagy törzséhez rövid lábak társulnak, ami különlegessé és egyben megmosolyogtatóvá teszi megjelenését.

Az európai borz az egyetlen a menyétfélék között, amely téli álmot alszik. Ha azonban enyhe a tél, időnként előbújik rejtekhelyéről, hogy élelmet keressen. Előnyt jelent számára, hogy mindenevő: egyaránt fogyaszt gyökereket, magvakat, gyümölcsöket, de a különféle gerinctelenektől sem riad vissza.

Alkonyatkor kezdi vadászatát, míg nappal saját üregrendszerében pihen. Tisztaságszerető és gondos állat: lakhelyét rendben tartja, amelyet később utódaira hagy.

Kiváló szaglással és hallással rendelkezik, emellett rendkívül találékony és ügyes állat.

(Nyitókép: képernyőfelvétel, Uzsoki Nemzeti Természeti Park)

Kárpátalja.ma