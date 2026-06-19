Gólyacsalád költözött Alsókerepec közelébe

Gólyacsalád telepedett meg a munkácsi járási Alsókerepec közelében. A madarak fészket alakítottak ki a település mellett, és már a fiókáikat nevelik.

A helyi lakosok érdeklődéssel figyelik a gólyák életét. A madarak tavasszal rendszeresen visszatérnek Kárpátaljára a melegebb vidékekről, és gyakran választanak fészkelőhelyet a lakott települések közelében.

A gólyák a természetvédők szerint is fontos szerepet töltenek be a helyi élővilágban, jelenlétük gyakran a megfelelő természeti környezet és a táplálékforrások meglétére utal.

Az alsókerepeci gólyafészek jelenleg a környék egyik látványosságává vált, amelyre a helyiek és a vidék látogatói is felfigyelnek.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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