Húsvéti hagyományok felidézése a Rákóczi Egyetemen

Rendhagyó esemény formájában hívták fel az érdeklődők figyelmét a húsvét közeledtére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem filológusai.

Előadást hallhattak, tojást hímezhettek és a hagyományos húsvéti locsolkodásban is részt vehettek azok, akik március 31-én ellátogattak a Rákóczi Egyetem Filológia Tanszékének interaktív rendezvényére.

A húsvéthoz kapcsolódó hiedelmvilágról, a hagyományokról, szokásokról, a húsvéti kultúrkörről a tanszék docensei tartottak előadást. Dr. Kész Margit a térségünkre jellemző hagyományok ismertetése mellett a salánki viaszos tojáshímzés elemeit emelte ki, míg dr. Gál Adél a beregi szokásvilág és a karcolt tojás szimbolikáját ismertette.

Az előadásokat követően a jelenlévők két filológus hallgató húsvéti locsolóversét hallhatták, akik felelevenítették a locsolkodás hagyományát.

Kétféle tojáshímző technikával ismerkedhettek meg az érdeklődők: Jana Ida salánki tojáshímző a viaszos technikát mutatta be, amelyet kice segítségével vittek fel a tojásokra, és aranyporral díszítettek, a másik asztalnál pedig beregi karcolt tojásokat készíthettek.

