Második alkalommal borult virágba idén a munkácsi közigazgatási szolgáltató központ (CNAP) közelében található vadcitromfa – tudatta a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán.

A különleges citrusféle először április elején virágzott, most pedig ismét virágot hozott, miközben a fán már termések is fejlődnek, ami még ritkább jelenségnek számít.

A vadcitrom (Poncirus trifoliata) Kínából és Koreából származik. A citrusfélék egyetlen lombhullató képviselője, emellett az egyik legfagytűrőbb faj: akár –15 Celsius-fokos, havas teleken pedig –20 Celsius-fokos hideget is képes elviselni.

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