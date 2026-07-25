Másodszor virágzik idén a vadcitrom Munkácson
Második alkalommal borult virágba idén a munkácsi közigazgatási szolgáltató központ (CNAP) közelében található vadcitromfa – tudatta a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán.
A különleges citrusféle először április elején virágzott, most pedig ismét virágot hozott, miközben a fán már termések is fejlődnek, ami még ritkább jelenségnek számít.
A vadcitrom (Poncirus trifoliata) Kínából és Koreából származik. A citrusfélék egyetlen lombhullató képviselője, emellett az egyik legfagytűrőbb faj: akár –15 Celsius-fokos, havas teleken pedig –20 Celsius-fokos hideget is képes elviselni.
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