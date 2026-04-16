Paradise Park: tulipánszezon Kistégláson

Április 17-én megnyitja kapuit a Paradise Park Kistégláson a tulipánok szerelmeseinek.

A szervezők tájékoztatása szerint a látogatókat több ezer virágzó tulipán, látványos fotózási helyszínek és tavaszi hangulat várja. A park ideális kikapcsolódási lehetőséget kínál családoknak, baráti társaságoknak és pároknak egyaránt.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a tulipánok virágzása viszonylag rövid ideig, körülbelül két hétig tart, így az érdeklődőknek érdemes időben felkeresniük a helyszínt.

