Legendás szovjet gépkocsik egész sorára bukkantak a huszti járási Alsóbisztrán (Nizsnyij Bisztrij) – számolt be az Avtoradio Ukrajina Facebook-oldalán.

A közzétett videóban megszólaló férfi a szovjet gépjárművek temetőjének nevezi a helyet, melyre a Husztról Ökörmezőre (Mizshirja) tartó főútvonal mentén bukkant rá. A rozsdaette, gazzal benőtt roncsok között a Volga márka GAZ-21, GAZ-3102 típusai, 407-es, 408-as, 2140-es Moszkvics és IZS-modellek is megtalálhatók.

Egyes járműveken már ukrán regisztrációs szám fedezhető fel.

Kárpátalja.ma