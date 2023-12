Kárpátaljai vállalkozások: a Donum4U ajándékbolt

Ajándékválasztásnál egyre jobban előtérbe kerülnek a kézműves termékek, az egyedi és különleges ajándéktárgyak. A Donum4U pedig ötvözi ezeket, hiszen egyedi, kézműves ajándéktárgyakat készítenek és árusítanak, de emellett magyar könyvek is megtalálhatóak náluk, így, ha valaki betéved a Beregszászban található üzletbe, biztosan nem távozik üres kézzel. Az ajándékbolt vezetésével és a könyvek forgalmazásával Lengyel Katalin foglalkozik, a gravírozott és fényképes ajándéktárgyak testvérének, Tarpai Ferencnek köszönhetőek, de a bolton belül működik még egy fordítóiroda is, melyet Katalin férje, Lengyel György vezet.

A következő interjúban Lengyel Katalinnal beszélgettem, ismerjük meg a vállalkozást!

– Mutatkozzon be, legyen szíves! Meséljen kicsit magukról!

– Lengyel Katalin vagyok. Benében élünk. 12 éve vagyunk házasok férjemmel, Györggyel. Van két csodálatos gyerekünk. A bolt vezetésével én foglalkozom, a fordítóiroda ügyeit pedig a férjem látja el. Az ajándéktárgyakat pedig a testvérem, Ferenc készíti.

– Mikor jött az ötlet, hogy gravírozással, ajándéktárgyakkal foglalkozzanak?

– Az ajándékok készítése régebbre nyúlik vissza, mint a bolt megnyitása. Ferenc 2015-től foglalkozik ezzel. Ő a tárgyakat otthon készíti, kezdetben a rendeléseket előre megbeszélt időpontban és helyszínen adta át.

– Honnan jött az ötlet, hogy boltot nyissanak?

– 2020 elején jött egy lehetőség, hogy bérelhetünk egy helyiséget Beregszászban. A férjem éppen a fordítóirodának, mi pedig az ajándéktárgyaknak kerestünk egy helyet, hogy végre normális körülmények között tudjuk átadni azokat, így májusban sikerült megnyitnunk, ötvözve a két célt.

– Honnan jött az ajándékbolt névválasztása?

– A bolt nevét egy barátunk ajánlotta nekünk. Igazából a Donum4U egy mozaikszó, mely a latin donum, vagyis ajándék, és az angol 4(for)U, melynek jelentése neked szóösszetételből tevődik össze. Szó szerinti fordításban tehát a Donum4U ’Ajándék Neked’.

– Milyen ajándéktárgyak kaphatóak Önöknél? Csak a képzelet és a kreativitás szabhat határt?

– Az ajándéktárgyakban nagyon széles a választék. Kétféle technikával készülnek ezek a termékek: gravírozással és nyomtatással. Házi áldások, poharak, bögrék, kulcstartók, teásdobozok, órák, párnák, italdobozok, vászontáskák, képkeretek is megtalálhatóak a kínálatban. Egyedi megrendeléseket is vállalunk, s Ferenc is igyekszik mindig valami újat, valami különlegeset kitalálni, megtervezni.

– Az ajándéktárgyakon kívül magyar nyelvű könyvek is megtalálhatóak Önöknél. Igyekeznek mindig frissíteni a kínálatot? A legújabban megjelent könyvek is megtalálhatóak az üzletben?

– Igen. A könyvek rendelése, értékesítése teljes egészében az én feladatom. A boltban többféle könyv található, de rendelésre is van lehetőség. A kínálatot a kereslet határozza meg, gyerekkönyvektől kezdve ifjúsági könyveken át hobbi és kortárs könyvekig. A legnépszerűbbek Colleen Hoover, Stephen King, és Leiner Laura könyvei, valamint a Vaják- és a Harry Potter-sorozat. Igyekszünk mindig frissíteni a kínálatot. Örömmel konstatáljuk, hogy egyre több fiatal olvas.

– Az ünnep közeledtével készítenek-e különlegességeket, egyedi tárgyakat karácsonyra?

– Igen. Igyekszünk az ünnephez igazodni, így most kaphatóak például gravírozott és fényképes karácsonyfadíszek, karácsonyi pólók vicces feliratokkal, melyek egyedi megrendelés alapján egyéb felirattal is kérhetők, de készleten is vannak különböző példányok. Ezen kívül mécsesek, karácsonyi fotódobozok is rendelhetőek.

– Könyvkínálatban is készülnek az ünnepre?

– Az ünnepi időszakban főként meséskönyveket vásárolnak, de a felnőtteknek szóló könyvek is kelendőek, így karácsony előtt mindig különösen figyelünk arra, hogy fel legyenek töltve polcaink.

– Mely tárgyak a legkelendőbbek?

– A legkedveltebb tárgyaink talán a kulcstartók, a házi áldások, az órák és a bögrék.

– Hogyan hatott a pandémia, majd a háború a vállalkozásukra?

– A koronavírus kellős közepén nyitottunk meg, így nehéz volt az elindulás. Többször is zárva kellett tartanunk, majd megfelelni az egészségügyi előírásoknak is, azonban a szabályok betartásával sikerült talpon maradnunk. Mire kilábaltunk a koronavírusból, elkezdődött a háború. Leginkább a vásárlókörön érződik ennek a hatása, hiszen lényegesen megcsappant. Az ünnepek előtt azonban többen felkeresnek minket, így igyekszünk ezekre az időpontokra összpontosítani, s kiszolgálni a vásárlók igényeit.

– Vannak-e jövőbeni terveik, álmaik a vállalkozásukkal kapcsolatban?

– A jövőbeni tervek között szerepel, hogy jövőre bővítsük a boltot, így külön helyiségbe kerülne a fordítói részleg. Ezen kívül pedig igyekszünk újítani, új ajándéktárgyakat és könyveket beszerezni és reméljük, hogy több vásárlót is sikerül majd elérnünk.

– Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban üzletük működéséhez, s a tervek megvalósításához!

