Édes álmokból tortacsodák – interjú Szóka Krisztinával

Egy torta nem csupán édesség: benne van az alkotó kreativitása, türelme, kézügyessége és sokszor a szíve-lelke is. A beregújfalui Szóka Krisztina számára a tortakészítés mára jóval több lett egyszerű konyhai elfoglaltságnál. Olyan tevékenységgé vált, amelyben megélheti kreativitását, és különleges, személyre szabott édességekkel szerezhet örömet másoknak. A hagyományos torták mellett egyre különlegesebb desszertekkel is kísérletezik, legújabban pedig a megtévesztően élethű édességek világába is belekóstolt. Ismerjük meg, hogyan kezdődött a története, mi inspirálja, és mennyi munka rejtőzik egy-egy látványos alkotás mögött!

− Mesélj magadról. Mit érdemes tudni rólad?

− Beregújfaluban születtem, és jelenleg is itt élek. Háromgyermekes családanya vagyok. Nagyon szeretek tortákat készíteni és dekorálni.

− Mikor és milyen indíttatásból kezdtél el tortákat készíteni? Családi hagyomány, gyermekkori érdeklődés vagy egy spontán ötlet vezetett erre az útra?

− 2024-ben kezdtem el először tortákat készíteni. A gyermekeim születésnapi tortáinak elkészítésekor jött spontán az ötlet, hogy milyen jó lenne tortákat készíteni, akár megrendelésre is. Bár maga a tortakészítés mindig is érdekelt, sokszor álmodoztam arról, hogy egyszer cukrász lesz belőlem. Viszont akkor még álmomban sem gondoltam volna, hogy valóban meg is tudom majd valósítani.

− Hogyan jutottál el az első próbálkozásoktól a megrendelések teljesítéséig?

− Az első tortákat a családtagjaimnak készítettem születésnapokra, névnapokra, vagy csak úgy, hétvégente. Aztán, amikor már biztosabb voltam magamban, és úgy láttam, hogy jól sikerülnek az alkotásaim, megosztottam őket a közösségi oldalaimon.

− Hogyan születik meg egy-egy torta ötlete? A megrendelők elképzeléseit valósítod meg, vagy szívesen engeded szabadjára a saját fantáziádat is?

− Vannak megrendeléseim, amelyeknél a megrendelők teljesen rám bízzák a döntést, mondván, hogy tudják, úgyis szépet fogok alkotni. Viszont vannak olyanok is, akik küldenek egy fényképet a tortáról, és azt kérik, hogy pontosan annak alapján készítsem el.

− Van olyan torta, amely különösen közel áll a szívedhez, vagy amelynek elkészítése komoly kihívást jelentett?

− Minden egyes torta közel áll a szívemhez, hiszen szeretettel készül. Természetesen vannak olyanok, amelyek kihívást jelentenek, de szeretem a kihívásokat. Ezeknek köszönhetően tudok igazán fejlődni a cukrászat terén.

− Melyik a leggyakrabban kért tortaíz?

− A leggyakrabban kért tortaízek közé tartozik a Fekete-erdő, a joghurtos, a Kinder Maxi, a Kinder Bueno, és nem utolsósorban a csokitorta, amely sokak nagy kedvence.

− Mennyire változott a tortadíszítés világa az elmúlt években? Követi a nemzetközi trendeket?

− Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatom, hogy az új trendeknek köszönhetően sokat változott a tortadíszítés világa. Igen, természetesen én is és a megrendelőim is követjük az új trendeket.

− Az utóbbi időben a realisztikus gyümölcsdesszertek készítésével is elkezdtél foglalkozni. Mi keltette fel az érdeklődésedet ez iránt a technika iránt, és mennyiben más ilyen édességeket alkotni, mint egy hagyományos tortát?

− A realisztikus gyümölcsdesszertek készítése hamar felkeltette az érdeklődésemet, hiszen nagy népszerűségnek örvend, és mindenki odavan értük. Nem is gondolkodtam sokáig, elvégeztem egy online kurzust. Az elkészítésük sokkal hosszabb folyamat, mint egy tortáé, és rengeteg alapanyagra van hozzájuk szükség. De a végeredmény és az íz mindenért kárpótol.

− Milyen nehézségekkel találkozol a munkád során? Hogyan egyezteted össze a tortakészítést a mindennapi teendőkkel, és mi ad lendületet akkor is, amikor egy-egy megrendelés különösen nagy kihívást jelent?

− A legnagyobb nehézséget mindig az idő beosztása jelenti. Emellett elsősorban anyaként és feleségként is helyt kell állnom, miközben a munkámban is szeretnék százszázalékosan teljesíteni. A lendület már a tortarendelést követően megérkezik. Ilyenkor már csak arra gondolok, milyen szépség fog elkészülni, és hogy valaki ennek nagyon fog örülni.

− Beregújfaluban születtél, és ma is ott élsz. Mit jelent számodra, hogy a szülőfaludban tevékenykedhetsz? Mennyire fontosak a helyi megrendelők, az ismerősök bizalma és ajánlásai?

− Büszke vagyok arra, hogy Beregújfaluban születtem, és hálás vagyok Istennek, hogy itt dolgozhatok. Ez örömmel és szeretettel tölt el.

A megrendelőim bizalma pedig a legfontosabb számomra, ezért minden egyes tortám úgy készül, mintha a saját családtagjaimnak készíteném: szeretettel és maximális odafigyeléssel.

− Hogyan képzeled el a jövőt? Vannak még olyan technikák, édességek vagy szakmai célok, amelyeket mindenképpen szeretnél megvalósítani?

− Nagyon sok új dolgot szeretnék még készíteni: tortákat, sütiket, desszerteket. Jelenleg is folytatom a tanulmányaimat, heti rendszerességgel veszek részt online képzéseken, hogy a cukrászat minden területén fejlődni tudjak.























− Köszönöm szépen a beszélgetést.További sikereket kívánok a számodra!

Mondik Márta

Kárpátalja.ma

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