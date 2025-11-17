Szigorú járványügyi korlátozásokat vezetnek be Izán

A huszti járási Iza községben újabb járványügyi intézkedéseket vezetnek be, miután tovább romlott a hepatitis A-val kapcsolatos helyzet.

A korábbi korlátozások ellenére a megbetegedések száma továbbra is magas. A helyi iskola jelenléti oktatásának újraindítása után újabb járványgócot regisztráltak: az elmúlt héten hét diáknál mutatták ki a fertőzést.

A rendkívüli bizottság soron kívüli ülésén döntött arról, hogy november 19-től 60 napra — vagy a következő határozatig — szigorított intézkedéseket léptet életbe, hogy megakadályozzák az infekció további terjedését.

A főbb korlátozások:

felfüggesztik a helyi esküvői termek, kávézók és éttermek működését;

megtiltják a tömegrendezvényeket Huszton és Izán (vásárok, ünnepségek, élelmiszerárusítás stb.);

Iza valamennyi oktatási intézménye távoktatásra tér át;

szüneteltetik a településen és környékén a turisztikai programokat.

A rendelkezések értelmében tilos a turistabuszok behajtása Izára, kivéve tranzitforgalom esetén, továbbá nem állhat meg semmilyen jármű abból a célból, hogy vendéglátó- vagy kereskedelmi egységet keressen fel.

A szakemberek folyamatos epidemiológiai megfigyelést végeznek, vizsgálják a fertőzési gócokat, valamint fertőtlenítési munkálatokat folytatnak a Huszti kistérség területén. Az egészségügyi személyzet továbbra is ingyenes tesztelést biztosít a betegeknek és a kontaktszemélyeknek annak érdekében, hogy minél előbb kiszűrjék a fertőzötteket és megszakítsák a továbbterjedés láncolatát.

„Arra kérjük a lakosokat és a látogatókat, hogy megértéssel fogadják a szükséges korlátozásokat, és felelősen járjanak el saját és mások egészségének védelmében. Együtt stabilizálni tudjuk a helyzetet”

– hangsúlyozta Olekszandr Muzicsenko, a megyei közigazgatás helyettes vezetője.

Kárpátalja.ma

