Nő a kanyarós esetek száma Kárpátalján

Ismét regisztrálnak kanyarós megbetegedéseket megyénkben, a legtöbb esetet a Rahói járásban jegyezték fel.

A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ adatai szerint a betegek túlnyomó többsége oltatlan gyermek. A szakértők hangsúlyozzák: az oltás hiánya jelentősen növeli a fertőzés és a betegséggel járó szövődmények kialakulásának kockázatát.

A kanyaró rendkívül fertőző, és kezdeti tünetei gyakran hasonlítanak az akut légúti vírusfertőzésre. Árulkodó jel lehet a magas láz, orrfolyás, köhögés, kivörösödött szem és az általános gyengeség. A testet ellepő kiütések csak ezután jelentkeznek.

A központ munkatársai arra kérik a szülőket, hogy a betegség első jeleinél azonnal forduljanak háziorvoshoz, és a tünetek jelentkezése esetén gyermekeiket ne engedjék az oktatási intézményekbe.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció

