Timcsik: egyre többen fertőződnek meg koronavírussal Kárpátalján

Kárpátalján a koronavírus-fertőzés növekedése figyelhető meg az utóbbi időben – idézte Viktoria Timcsiket, Kárpátalja járványügyi főorvosát a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA).

Ahogyan arról korábban írtunk, az elmúlt héten 89 koronavírusos esetet regisztráltak Kárpátalján, ebből hét kiskorú volt. Timcsik megjegyezte: tavaly ilyenkor 278 esetet, vagyis jóval több fertőzöttet regisztráltak.

Főként a 30 és 64 év közöttiek, valamint a 65 év felettiek érintettek.

Az elmúlt héten az Ungvári járásban 42, a Beregszászi járásban 19, a Munkácsi járásban 16 újabb beteg fordult Covid-19 miatt orvoshoz. Haláleset nem történt.

Mihajlo Poljak beszámolója szerint jelenleg 39 ember van kórházban koronavírus-fertőzés miatt, ebből 11 gyermek.

A szakemberek a védőoltások fontosságát hangsúlyozzák, ugyanis ez a koronavírus megelőzésének fő módja.

Kiemelték a higiéniai szabályok betartását, illetve azt, hogy aki észleli magán a tüneteket, mihamarabb keresse fel a háziorvosát, lehetőleg telefonon keresztül, ezzel is védve másokat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: kárpátaljai OVA