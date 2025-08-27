Timcsik: egyre többen fertőződnek meg koronavírussal Kárpátalján
Kárpátalján a koronavírus-fertőzés növekedése figyelhető meg az utóbbi időben – idézte Viktoria Timcsiket, Kárpátalja járványügyi főorvosát a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA).
Ahogyan arról korábban írtunk, az elmúlt héten 89 koronavírusos esetet regisztráltak Kárpátalján, ebből hét kiskorú volt. Timcsik megjegyezte: tavaly ilyenkor 278 esetet, vagyis jóval több fertőzöttet regisztráltak.
Főként a 30 és 64 év közöttiek, valamint a 65 év felettiek érintettek.
Az elmúlt héten az Ungvári járásban 42, a Beregszászi járásban 19, a Munkácsi járásban 16 újabb beteg fordult Covid-19 miatt orvoshoz. Haláleset nem történt.
Mihajlo Poljak beszámolója szerint jelenleg 39 ember van kórházban koronavírus-fertőzés miatt, ebből 11 gyermek.
A szakemberek a védőoltások fontosságát hangsúlyozzák, ugyanis ez a koronavírus megelőzésének fő módja.
Kiemelték a higiéniai szabályok betartását, illetve azt, hogy aki észleli magán a tüneteket, mihamarabb keresse fel a háziorvosát, lehetőleg telefonon keresztül, ezzel is védve másokat.
Nyitókép: kárpátaljai OVA