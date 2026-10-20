Már 28 hepatitis A-fertőzést regisztráltak a Beregszászi kistérségben

Október 20-ig összesen 28 hepatitis A-fertőzést regisztráltak a Beregszászi kistérségben – számolt be róla Babják Zoltán, a kistérség polgármestere a Facebook-oldalán.

A járványügyi helyzetet az illetékes hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik, és fokozott megelőző intézkedéseket vezetnek be a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.

A tájékoztatás szerint az oktatási intézményekben szigorítják az egészségügyi és higiéniai ellenőrzéseket, a Beregszászi Alapellátási Központ pedig gyorstesztek és védőoltások beszerzéséről gondoskodik.

Emellett a helyi piacon is fokozottan ellenőrzik az egészségügyi és higiéniai előírások betartását.

A járványügyi helyzet javulásáig a vendéglátóhelyek számára azt javasolják, hogy a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében használjanak egyszer használatos étkészleteket.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a személyes higiéniára. Fontos a rendszeres, alapos szappanos kézmosás, a biztonságos ivóvíz fogyasztása, valamint a zöldségek és gyümölcsök megfelelő megtisztítása.

A hepatitis A tünetei között szerepelhet a gyengeség, a hányinger, a láz, a hasi fájdalom, valamint a bőr és a szemfehérje sárgás elszíneződése.

Az illetékesek hangsúlyozzák, hogy a tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

A lakosságot arra kérik, hogy őrizzék meg nyugalmukat, tartsák be a megelőzésre vonatkozó ajánlásokat, és ne hagyják figyelmen kívül a betegség első jeleit.

Kárpátalja.ma

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