Már 28 hepatitis A-fertőzést regisztráltak a Beregszászi kistérségben
Október 20-ig összesen 28 hepatitis A-fertőzést regisztráltak a Beregszászi kistérségben – számolt be róla Babják Zoltán, a kistérség polgármestere a Facebook-oldalán.
A járványügyi helyzetet az illetékes hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik, és fokozott megelőző intézkedéseket vezetnek be a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
A tájékoztatás szerint az oktatási intézményekben szigorítják az egészségügyi és higiéniai ellenőrzéseket, a Beregszászi Alapellátási Központ pedig gyorstesztek és védőoltások beszerzéséről gondoskodik.
Emellett a helyi piacon is fokozottan ellenőrzik az egészségügyi és higiéniai előírások betartását.
A járványügyi helyzet javulásáig a vendéglátóhelyek számára azt javasolják, hogy a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében használjanak egyszer használatos étkészleteket.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a személyes higiéniára. Fontos a rendszeres, alapos szappanos kézmosás, a biztonságos ivóvíz fogyasztása, valamint a zöldségek és gyümölcsök megfelelő megtisztítása.
A hepatitis A tünetei között szerepelhet a gyengeség, a hányinger, a láz, a hasi fájdalom, valamint a bőr és a szemfehérje sárgás elszíneződése.
Az illetékesek hangsúlyozzák, hogy a tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
A lakosságot arra kérik, hogy őrizzék meg nyugalmukat, tartsák be a megelőzésre vonatkozó ajánlásokat, és ne hagyják figyelmen kívül a betegség első jeleit.
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