Rákot és fóbiákat is okozhat ez a népszerű édesítőszer

Az egyik közkedvelt édesítőszerről, az aszpartámról eddig is tudni lehetett, hogy káros az egészségre, most azonban úgy tűnik: rákot is okozhat. Rengeteg élelmiszerben megtalálható, mindig olvasd el az összetevőket!

Várhatóan még ebben a hónapban rákkeltőnek fogja nyilvánítani az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egyik leggyakrabban használt édesítőszert, az aszpartámot. A szervezet különbizottsága ezzel egyidejűleg tervez iránykimutatásokat kiadni, amelyek célja, hogy választ adjanak a fogyasztók kérdéseire, például arra, hogy mennyi aszpartámot fogyaszthatnak biztonságosan – írta meg a napi.hu. Már az 1990-es és a 2000-es években is sok orvos fejezte ki aggodalmát a mesterséges édesítőszerrel kapcsolatban, most pedig úgy néz ki: végleg besorolhatják az aszpartámot a rákkeltő anyagok közé.

Üdítő, lekvár, konzerv, rágcsa…

Az aszpartám egy mesterséges édesítőszer, amely kétszázszor erősebb a hagyományos kristálycukornál. 1981-ben került a piacra, és a Nutrients adatai szerint nemcsak a legnépszerűbb italokban, hanem az élelmiszerekben is kulcsfontosságú összetevővé vált. Ilyenek például a csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok, desszertek, édességek, lekvárok, dzsemek. De aszpartámtartalmú termékekre bukkanhatunk akkor is, ha konzerveket, rágógumikat, táplálékkiegészítőket, alkoholos italokat, vagy gabonából és dióféléből készült rágcsálnivalókat fogyasztunk.

Az aszpartámról eddig is ismertek voltak a következő mellékhatások:

csökkent látás

fejfájás, migrén

epilepisziás rohamok

irritáció

fóbiák

menstruációs görcsök erősödése

gyermekeknél hiperaktivitás

szklerózis multiplex

krónikus fáradtság

fibromyalgia (hangulatingadozás, alvás- és memóriazavar, kimerültség, mozgásszervi fájdalom)

születési rendellenességek, mentális retardáció

Az alacsony cukortartalmú vagy cukormentes termékekben használt édesítőszerek termékenként eltérőek lehetnek. Érdemes tehát az összetevők listáját ellenőrizni, és meggyőződni arról, hogy tartalmaznak-e aszpartámot vagy sem.

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images