A frontvonal menti humanitárius együttműködésről állapodott meg az orosz és az ukrán fél

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A harci érintkezés vonala közelében élő embereket segítő humanitárius missziók rendszeres folytatásáról állapodott meg Jana Lantratova orosz és Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos. Erről az orosz ombudsman számolt be vasárnap a Max-csatornáján.

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Lantratova, az orosz ellenőrzés alá vont Herszon megyei Oleski városban pénteken közösen végrehajtott missziót az első lépésnek nevezte és közölte, hogy Lubineccel megegyezett a rendszeres humanitárius akciók szervezésében.

„A harci érintkezési vonal közelében élő embereknek folyamatos támogatásra van szükségük. Arra fogunk törekedni, hogy a segítség rendszeresen eljusson hozzájuk” – írta az orosz biztos.

Lantratova sikeresnek nevezte az oleski humanitárius missziót, amelynek keretében segélyt szállítottak a településre és evakuálták onnan azokat a lakosokat, akik távozni kívántak. Megállapította, hogy mindkét fél teljesítette a megállapodásokat és köszönetet mondott Melania Trump amerikai fist ladynek a személyes szerepvállalásáért, a segítségért és a koordinációért.

Melanie Trump pénteken azt közölte, hogy több mint 750 embert szállítottak el a településről. A tűzszünet Oleski körzetében kedden hajnalban lépett életbe és a tervek szerint vasárnap késő estig tart.

Forrás: MTI

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